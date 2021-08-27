Пострадавших – несколько. Они ехали в автомобилях, в которые врезался самолет. Поранились пострадавшие от разбитого стекла. Известно, что повреждения получила семейная пара, которая праздновала годовщину свадьбы.

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Самолет сообщил диспетчеру о чрезвычайной ситуации

У самолета возникли проблемы сразу после вылета из аэропорта Монтгомери-Гиббс. Пилот сообщил диспетчеру, что у него чрезвычайная ситуация и он будет садиться на гоночную трассу.

Однако вместо этого воздушное судно попало на автомагистраль межгосударственного значения.

Очень редко можно увидеть самолет на трассе, но знаете, всегда надо быть ко всему готовыми. Поэтому мы всегда говорим людям: когда вы за рулем, будьте очень внимательны,

– сказал представитель полицейского патруля Сальвадор Кастро.

Пострадала пара, которая праздновала годовщину свадьбы

Среди пострадавших – Дэйн и Сара Трибетты из Техаса. Они ехали на пляж, чтобы отпраздновать 8-летие свадьбы, однако это им помешал сделать самолет посреди дороги.

Мы просто ехали по автостраде, разговаривали и вдруг почувствовали, что что-то огромное нас ударило и повсюду разбилось стекло,

– вспомнила Сара.

Часть правого крыла самолета отломилась и осталась позади внедорожника.

Смотрите видео экстренного приземления из США:

Самолет обследуют эксперты

После аварии самолет поместили на грузовик и доставили на полигон Монтогмери. Его будут исследовать Федеральное управление авиации и Национальный совет по безопасности транспорта.

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