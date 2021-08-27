Постраждалих – кілька. Вони їхали у автівках, в які врізався літак. Поранились потерпілі від розбитого скла. Відомо, що ушкоджень зазнала сімейна пара, яка святкувала річницю весілля.

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Літак повідомив диспетчеру про надзвичайну ситуацію

У літака виникли проблеми одразу після вильоту з аеропорту Монтгомері-Гіббс. Пілот повідомив диспетчеру, що у нього – надзвичайна ситуація, і він сідатиме на гоночну трасу.

Проте натомість повітряне судно потрапило на автомагістраль міждержавного значення.

Дуже рідко можна побачити літак на трасі, але знаєте, завжди треба бути до всього готовими. Тому ми завжди кажемо людям: коли ви за кермом, будьте дуже уважні,

– сказав представник поліцейського патруля Сальвадор Кастро.

Постраждала пара, яка святкувала річницю весілля

Серед постраждалих – Дейн і Сара Трібетти з Техасу. Вони їхали на пляж, аби відсвяткувати 8-річницю весілля, проте це їм завадив зробити літак посеред дороги.

Ми просто їхали по автостраді, розмовляли і раптом відчули, що щось величезне нас вдарило і повсюди потрощилось скло,

– пригадала Сара.

Частина правого крила літака відламалась і залишилась позаду позашляховика.

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Літак обстежать експерти

Після аварії літак помістили на вантажівку та доставили на полігон Монтогмері. Його досліджуватимуть Федеральне управління авіації та Національна рада з безпеки транспорту.

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