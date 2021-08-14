У Міноборони Росії заявили, що літак належить їм. Російські ЗМІ написали, що цю інформацію їм підтвердили у російському відомстві.
До теми У Туреччині розбився пожежний літак: відео з місця катастрофи
У Туреччині розбився літак Росії: на борту були їхні військові
Літак-амфібія Бе-200 Міноборони Росії розбився в Туреччині,
– заявили у Міноборони.
Там також підтвердили, що на борту перебували:
- 5 російських військовослужбовців;
- 3 представників Туреччини.
На місце аварії у Туреччину вже відправили комісію Міноборони Росії. За непідтвердженими даними, всі хто був на борту літака – загинули.
Коротко про авіатрощу в Туреччині
- 14 серпня у Туреччині розбився пожежний літак. Трагедія трапилась у місті Кахраманмараш, що на півдні Туреччини.
- Попередньо повідомляли, що на місце аварії вже скерували пошуково-рятувальні групи.
- Турецька сторона підтвердила, що літак був орендований у Росії. Його 14 серпня суботу задіяли для гасіння локальної пожежі у лісовому масиві.
- Попередньо турцецькі ЗМІ написали, що з літаком втратили зв'язок. ЗМІ попередньо припускають, що він не зміг набрати потрібну висоту після забору води і врізався у скелі.