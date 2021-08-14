У Міноборони Росії заявили, що літак належить їм. Російські ЗМІ написали, що цю інформацію їм підтвердили у російському відомстві.

До теми У Туреччині розбився пожежний літак: відео з місця катастрофи

У Туреччині розбився літак Росії: на борту були їхні військові

Літак-амфібія Бе-200 Міноборони Росії розбився в Туреччині,
– заявили у Міноборони.

Там також підтвердили, що на борту перебували:

  • 5 російських військовослужбовців;
  • 3 представників Туреччини.

На місце аварії у Туреччину вже відправили комісію Міноборони Росії. За непідтвердженими даними, всі хто був на борту літака – загинули.

Коротко про авіатрощу в Туреччині

  • 14 серпня у Туреччині розбився пожежний літак. Трагедія трапилась у місті Кахраманмараш, що на півдні Туреччини.
  • Попередньо повідомляли, що на місце аварії вже скерували пошуково-рятувальні групи.
  • Турецька сторона підтвердила, що літак був орендований у Росії. Його 14 серпня суботу задіяли для гасіння локальної пожежі у лісовому масиві.
  • Попередньо турцецькі ЗМІ написали, що з літаком втратили зв'язок. ЗМІ попередньо припускають, що він не зміг набрати потрібну висоту після забору води і врізався у скелі.