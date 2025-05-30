Имела 6 лап: кошку с необычной мутацией нашли в канадской провинции Альберта

К ветеринарам в городе Эдмонтон в Канаде привезли годовалую кошку, которая имела необычную мутацию. Из-за того, что в утробе матери ее тело срослось с другим котенком, животное имело больше лап, чем обычно бывает у котов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Mail. Годовалая кошка, которую назвали Битси, не имела дома – ее спасли волонтеры.

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В Альберте родилась кошка с 6 лапами

В апреле 2025 года в приюте для животных Furget Me Not появилась молодая кошка. Команда зоозащитников обнаружила, что животное имеет не 4, а 6 лап. Ветеринары сначала не поверили, что такое возможно, но впоследствии увидели мутацию собственными глазами.

Предположительно, дополнительные две лапы Битси получили от близнеца, который присоединился к ее телу во время развития.

Руководитель Furget Me Not Animal Rescue Кристин Колтун сообщила, что функциональными были только три лапы Битси. Другие же конечности наносили ей дискомфорт и ограничивали подвижность.

Простые задачи, такие как положение конечностей, чтобы иметь возможность дотянуться до миски с едой, были сложными,

– рассказала она.

Ветеринары спасли кошку с 6 лапами / Фото Furget Me Not Animal Rescue

Кошке провели ампутацию нефункциональных конечностей и части таза. До операции она была грязной и имела язвы на больных лапах. Однако Битси – очень добрая и нежная кошечка. Это свидетельствует о том, что она не была дикой. После оперативного вмешательства животное забрала менеджер офиса Виндермира Маккензи Саватски.

Дополнительные ноги были прикреплены к одной из ее задних ног с помощью части таза, который также не рассосался, поэтому нам пришлось ампутировать две дополнительные конечности и заднюю ногу, чтобы обеспечить наилучшее качество жизни для Битси,

– поделилась новая хозяйка кошки.

После операции Битси смогла наконец свободно лечь и в целом чувствовать себя комфортно. Кошка полностью выздоровела. Сообщается, что сейчас она легко бегает и играет. Животное, вероятно, быстро привыкла, что имеет три лапы, но не чувствует боли.

Напомним, в 2024 году на ярмарке в долине Миссисипи внимание зрителей привлекло редкий цыпленок с четырьмя лапами. Ветеринары установили, что птичка полностью здорова и может нормально жить.