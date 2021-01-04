Таксист отвез пассажира без маски прямо в полицейский участок: курьезная история
В канадском городе Виктория курьезно закончилась поездка в такси для пьяного пассажира, который не хотел надевать защитную маску. За такую выходку таксист отвез его в полицейский участок, где на того составили сразу три административных протокола со штрафами на сумму 690 долларов.
Инцидент произошел в новогоднюю ночь около часа. Сам водитель позвонил в службу спасения и рассказал о буйном таксисте, сообщает издание Powell River Peak.
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Таксист рассказал, что мужчина отказывается надевать маску, агрессивно себя ведет и касается его лица. Полицейские посоветовали водителю привезти клиента к ним, что тот и сделал.
Когда такси подъехало к отделению полиции, там его уже ожидали правоохранители. Они пытались арестовать хулигана, но тот закрылся в машине.
Впоследствии его достали. За его выходки в отношении него составили сразу 3 протокола с суммой штрафа на 230 долларов каждый:
- за отказ надевать маску,
- за агрессивное поведение,
- за неповиновение работникам полиции.
Кроме того, за пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте хулигана задержали. Он провел всю ночь в отделении полиции, пока окончательно не протрезвел.
Город Виктория в Канаде: карта
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