В канадском городе Виктория курьезно закончилась поездка в такси для пьяного пассажира, который не хотел надевать защитную маску. За такую выходку таксист отвез его в полицейский участок, где на того составили сразу три административных протокола со штрафами на сумму 690 долларов.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь около часа. Сам водитель позвонил в службу спасения и рассказал о буйном таксисте, сообщает издание Powell River Peak.

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Таксист рассказал, что мужчина отказывается надевать маску, агрессивно себя ведет и касается его лица. Полицейские посоветовали водителю привезти клиента к ним, что тот и сделал.

Когда такси подъехало к отделению полиции, там его уже ожидали правоохранители. Они пытались арестовать хулигана, но тот закрылся в машине.

Впоследствии его достали. За его выходки в отношении него составили сразу 3 протокола с суммой штрафа на 230 долларов каждый:

за отказ надевать маску,

за агрессивное поведение,

за неповиновение работникам полиции.

Кроме того, за пребывание в нетрезвом состоянии в общественном месте хулигана задержали. Он провел всю ночь в отделении полиции, пока окончательно не протрезвел.

Город Виктория в Канаде: карта