У канадському місті Вікторія курйозно закінчилася поїздка в таксі для п'яного пасажира, який не хотів одягати захисну маску. За таку витівку таксист відвіз його в поліцейський відділок, де на того склали одразу три адміністративні протоколи зі штрафами на суму 690 доларів.

Інцидент трапився в новорічну ніч близько першої години. Сам водій зателефонував у службу порятунку й розповів про буйного таксиста, повідомляє видання Powell River Peak.

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Таксист розповів, що чоловік відмовляється одягати маску, агресивно поводиться й торкається його обличчя. Поліцейські порадили водію привезти клієнта до них, що той і зробив.

Коли таксі під'їхало до відділення поліції, там його вже очікували правоохоронці. Вони намагалися арештувати хулігана, але той закрився в автівці.

Згодом його дістали. За його витівки щодо нього склали одразу 3 протоколи з сумою штрафу на 230 доларів кожен:

за відмову одягати маску,

за агресивну поведінку,

за непокору працівникам поліції.

Крім того, за перебування в нетверезому стані в громадському місці хулігана затримали. Він провів усю ніч у відділенні поліції, поки остаточно не протверезів.

Місто Вікторія в Канаді: карта