Министр финансов канадской провинции Онтарио Род Филлипс уехал в отпуск на Карибы, несмотря на рекомендации правительства. Чиновника уволили через 48 часов после того, как стало известно о его заграничный отдых.

Детали увольнения министра

Филлипс вместе с женой улетел на тропический остров Сен-Барт несмотря на то, что и провинциальное, и федеральное правительства рекомендовали воздержаться от путешествий за границу. Это случилось в начале декабря, за неделю до объявления повторного локдауну в Онтарио, пишет CBC.

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Министр скрывал, что находится за границей. Во время отпуска он постил в соцсети старые фото, а на одной из конференций в Zoom Филлипс появился на виртуальном фоне.

После того, как об отдыхе министра 29 декабря сообщили СМИ, разразился скандал. Чиновник должен досрочно вернуться из отпуска.

Сам Филлипс назвал свою поездку "нелепой ошибкой". Его офис распространил заявление, в котором чиновник извинялся за свой поступок.

Путешествие за границу во время праздников было неправильным решением, и я еще раз искренне извиняюсь,

– сказал министр.

Кстати, даже после отставки Филлипс останется членом провинциального парламента, где и дальше будет представлять интересы жителей города Эйджакс. Пост министра финансов Онтарио занял Питер Бесленфалви.

"В то время, когда каждого жителя Онтарио просят жертвовать, я крайне разочарован министром Филлипсом и его решением уехать за границу. После разговора с Родом Филлипсом я принял его отставку с поста министра финансов", – заявил премьер-министр Онтарио Даг Форд.