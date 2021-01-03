Міністр фінансів канадської провінції Онтаріо Род Філліпс поїхав у відпуску на Кариби, попри рекомендації уряду. Чиновника звільнили через 48 годин після того, як стало відомо про його закордонний відпочинок.

Деталі звільнення міністра

Філліпс разом із дружиною полетів на тропічний острів Сен-Барт попри те, що і провінційний, і федеральний уряди рекомендували утриматися від подорожей за кордон. Це трапилося на початку грудня, за тиждень до оголошення повторного локдауну в Онтаріо, пише CBC.

Цікаво Перебрав з алкоголем на Різдво: у Великій Британії чоловік змінив ім'я на Селін Діон

Міністр приховував, що перебуває за кордоном. Під час відпустки він постив у соцмережі старі фото, а на одній з конференцій у Zoom Філліпс з'явився на віртуальному фоні.

Після того, як про відпочинок міністра 29 грудня повідомили ЗМІ, вибухнув скандал. Чиновник мусив достроково повернутися з відпустки.

Сам Філліпс назвав свою поїздку "безглуздою помилкою". Його офіс поширив заяву, в якій чиновник вибачався за свій вчинок.

Подорож за кордон під час свят була неправильним рішенням, і я ще раз щиро перепрошую,

– сказав міністр.

До речі, навіть після відставки Філліпс залишиться членом провінційного парламенту, де й далі представлятиме інтереси мешканців міста Ейджакс. Посаду міністра фінансів Онтаріо посів Пітер Бесленфалві.

"У той час, коли кожного жителя Онтаріо просять жертвувати, я вкрай розчарований міністром Філліпсом і його рішенням поїхати за кордон. Після розмови із Родом Філліпсом я прийняв його відставку з посади міністра фінансів", – заявив прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд.