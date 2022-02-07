Инцидент произошел в городе Виннипег. Белый внедорожник влетел в толпу и скрылся с места происшествия.
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Пострадали четверо мужчин. Правоохранители отметили: это чудо, что никто не получил серьезные травмы, ведь внедорожник двигался очень быстро.
Горе-водителя уже задержали. Ему предъявлено несколько обвинений. Мотивы 42-летнего мужчины пока неизвестны. В то же время правоохранители заявили, что, очевидно, они не связаны с протестами.
Внедорожник въехал в толпу протестующих: смотрите видео
Дальнобойщик получил 110 лет тюрьмы
- В США дальнобойщика Рогеля Агилера-Медероса приговорили к 110 годам заключения.
- В 2019 году грузовик, за рулем которого находился Медерос, протаранил 28 автомобилей. Погибли 4 человека. Кроме того, известно о шести пострадавших.
- Мужчину признали виновным по 27 пунктам обвинения. В штате Колорадо существует ограничение: осужденный не может одновременно отбывать наказание по всем пунктам. Именно поэтому их суммируют.
- Причиной ДТП были неисправные тормоза. В то же время, Медероса обвинили в 4 умышленных убийствах и 10 попытках нападения первой степени.