Инцидент произошел в городе Виннипег. Белый внедорожник влетел в толпу и скрылся с места происшествия.

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Пострадали четверо мужчин. Правоохранители отметили: это чудо, что никто не получил серьезные травмы, ведь внедорожник двигался очень быстро.

Горе-водителя уже задержали. Ему предъявлено несколько обвинений. Мотивы 42-летнего мужчины пока неизвестны. В то же время правоохранители заявили, что, очевидно, они не связаны с протестами.

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