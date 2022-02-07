Інцидент стався у місті Вінніпег. Білий позашляховик влетів у натовп та втік з місця події.

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Постраждали четверо чоловіків. Правоохоронці зауважили: це диво, що ніхто не отримав серйозних травм, адже позашляховик рухався дуже швидко.

Горе-водія вже затримали. Йому висунули декілька звинувачень. Мотиви 42-річного чоловіка – наразі невідомі. Водночас правоохоронці заявили, що вочевидь вони не пов'язані з протестами.

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