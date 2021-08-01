Служба лесных пожаров провинции сообщила об обнаружении 241 случая стихии. В провинции еще на прошлой неделе бушевало примерно 300 лесных пожаров, большинство из которых вызвали молнии.

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По информации издания, метеорологи ожидают новые молнии, из-за чего угрозу возникновения лесных пожаров оценили как высокую или очень высокую.

Дым от пожаров достиг Ванкувера

Последние дни на территории Британской Колумбии царит жара в 30 – 40 градусов по Цельсию. В то же время дым от лесных пожаров достиг крупнейшего города провинции – Ванкувера.



Спасатели обратили внимание на эвакуацию из-за пожаров / Фото из твиттера B.C. Wildfire Service

Из-за приближения огня спасатели отметили важность эвакуации жителям более 3 тысяч домов в провинции. Жителей еще 19 тысяч домов предупредили о вероятности эвакуации в скором времени.



Уровень загрязнения воздуха вырос / Фото CBC

Обратите внимание! Всего с начала 2021 года в Британской Колумбии уже сгорело 4 710 квадратных километров леса, что на 36% больше, чем средний показатель на соответствующий период года за последнее десятилетие.