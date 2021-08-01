Служба лісових пожеж провінції повідомила про виявлення 241 випадку стихії. У провінції ще минулого тижня вирувало приблизно 300 лісових пожеж, більшість з яких спричинили блискавки.

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За інформацією видання, метеорологи очікують нові блискавки, через що загрозу виникнення лісових пожеж оцінили як високу або дуже високу.

Дим від пожеж досяг Ванкувера

Останні дні на території Британської Колумбії панує спека в 30 – 40 градусів за Цельсієм. Водночас дим від лісових пожеж досяг найбільшого міста провінції – Ванкувера.



Рятувальники наголосили на евакуації через пожежі / Фото з твітера B.C. Wildfire Service

Через наближення вогню рятувальники наголосили на важливості евакуації мешканцям понад 3 тисяч будинків у провінції. Натомість жителів ще 19 тисяч помешкань попередили про ймовірність евакуації незабаром.



Рівень забруднення повітря зріс / Фото CBC

Зверніть увагу! Загалом від початку 2021 року в Британській Колумбії вже згоріло 4 710 квадратних кілометрів лісу, що на 36% більше, ніж середній показник на відповідний період року за останнє десятиріччя.