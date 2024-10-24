Об этом рассказали в Десантно-штурмовых войсках Вооруженных сил Украины.

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Что известно о канадке Бритни, которая стала наводчицей

Вместе с первыми "Леопардами" из Канады в Украину как инструктор по контракту приехала Бритни, чтобы обучать украинские танковые экипажи. Женщину очень поразили патриотический настрой украинских танкистов и их желание учиться.

Когда вернулась после учений, не могла найти себе места от эмоций. И решение поехать на помощь Украине пришло само собой, ведь четко осознавала, что там сейчас масштабная война, и я просто не могу быть в стороне. Я профессиональная военная и должна быть там, где мои знания и опыт помогут завоевать мир,

– говорит Бритни.

В Украине "Капитан" столкнулась с определенными проблемами: обращаясь в различные подразделения Сил обороны, она везде слышала ответ, что без знания языка будет очень сложно. Однако женщина не вернулась в Канаду – выучила язык и поступила в ВСУ.

"Я приложу максимум усилий, чтобы быть эффективной на поле боя и помочь Украине быть свободной и независимой", – говорит "Капитан".

К слову, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Александр Сырский принял решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого. На время проверки офицер был отстранен от исполнения служебных обязанностей по должности.