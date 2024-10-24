Про це розповіли в Десантно-штурмових військах Збройних сил України.

Дивіться також Під Курськом воюють найкращі танки, які є в ЗСУ, – Forbes

Що відомо про канадку Брітні, яка стала навідницею

Разом із першими "Леопардами" з Канади до України як інструктор за контрактом приїхала Брітні, щоб навчати українські танкові екіпажі. Жінку дуже вразили патріотичний настрій українських танкістів та їхнє бажання навчатися.

Коли повернулась після навчань, не могла знайти собі місця від емоцій. І рішення поїхати на допомогу Україні прийшло само собою, адже чітко усвідомлювала, що там зараз масштабна війна, і я просто не можу бути осторонь. Я професійна військова і маю бути там, де мої знання і досвід допоможуть вибороти мир,

– каже Брітні.

В Україні "Капітан" зіткнулася з певними проблемами: звертаючись до різних підрозділів Сил оборони, вона всюди чула відповідь, що без знання мови буде дуже складно. Проте жінка не повернулась до Канади – вивчила мову й вступила до ЗСУ.

"Я докладу максимум зусиль, щоб бути ефективною на полі бою і допомогти Україні бути вільною та незалежною", – каже "Капітан".

До слова, раніше у Генштабі ЗСУ заявили, що Олександр Сирський ухвалив рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого. На час перевірки офіцер був усунений від виконання службових обов'язків за посадою.