Як пише Акс, Україна втратила декілька танків на Курщині. Навряд чи можна розраховувати на нові постачання, втім, бійці рятують техніку як можуть.

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У Курській області зібрали найкращі танки ЗСУ

Навколо російського села Веселе 21 механізована бригада і 225 штурмовий батальйон української армії, а також підрозділи підтримки ведуть мобільний бій з місцевим російським гарнізоном, маневруючи полями і лісосмугами, щоб знайти і використати проломи в російській обороні – очевидно, маючи на меті відкотитися на схід і врешті-решт з'єднатися з головним виступом, оточивши таким чином будь-які російські війська, що залишилися на ділянці від Веселої до кордону,

– ідеться в публікації.

Київ подвоїв зусилля і 12 вересня розпочав другий наступ на Росію на захід від головного Курського виступу. Бійці воюють на бойових машинах CV90 шведського виробництва і танках шведського або німецького виробництва – Stridsvagn 122 (Strv 122) або Leopard 2A6. Тобто на одних з найкращих машин, які є в українському арсеналі.

ЗСУ рятують свої танки на Курщині: дивіться відео

"Кожен Strv 122 і Leopard 2A6 є цінним. Україна отримала лише 10 Strv 122 зі Швеції і 21 Leopard 2A6 з Німеччини і Португалії, всі у 2023 році. Ще навесні цього року з 31 танка, що вціліли, близько 20 належали до 21 механізованої бригади. В той час як інші бригади, що мають на озброєнні Leopard 2 – 33 і 155 механізовані бригади, – експлуатують старіші і численніші моделі Leopard 2A4 і отримали кілька партій нових танків для заміни втрат на полі бою, 21 механізована бригада з її новітніми моделями танків навряд чи отримає нові машини. Шведська і німецька армії намагаються утримувати власні танкові бригади; жодна з них не демонструє бажання розлучатися з найкращими танками", – пишуть у Forbes.

Там припускають, що Україна могла втратити щонайменше один з 20 танків Strv 122 і Leopard 2A6.