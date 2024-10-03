Нашій державі потрібно знайти можливість забезпечувати себе власними ресурсами. Про це на панелі другого Міжнародного форуму оборонних індустрій розповіла перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, передає кореспондент 24 Каналу.

Дивіться також Армія США випробовує на Близькому Сході роботів-убивць зі штучним інтелектом

Україна є полігоном для тестування зброї

Міністерка зазначила, що оборонна промисловість допомагає економічному зростанню не тільки економіки в Україні, а й в країнах-партнерах.

Очевидно, і ми це бачимо за так званими зсувами в економіці. Адже оборонка зростає найшвидшими темпами та дійсно має значний вплив на ВВП,

– пояснила вона.

Свириденко також наголосила, що Україна, на жаль, є полігоном для тестування всіх збройних технологій. Тому наразі це найбільш перспективна з погляду інвестування та бізнесу галузь.

Тому завданням міністерства є зробити так, щоб або знайти додаткові надходження для того, щоб мати можливість запустити або збільшити, масштабувати виробництво для наших підприємств.

Цікаво! Олаф Шольц під час спілкування з громадянами сказав, що не залишить Україну, адже Київ отримає кредит у 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Ці слова він попросив вважати зверненням до Путіна, мовляв, диктатор не зможе "з'їсти всю Україну".