Канадские дипломаты поставили оккупантов на место: внесли четкие правки в письмо россиян в ООН

Канадские дипломаты вышли немного отредактировать письмо России в ООН. Однако для опровержения лжи пришлось укрыть весь документ красными правками.

Они показали псевдодипломатам страны-агрессора, что стоит начать называть все своими именами. Эти исправления циничного письма московитов показали 16 марта.

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Как будто забыли, что сами убивают людей

В письме представители России прежде всего написали, что якобы обеспокоены "ужасной гуманитарной ситуацией, которая сложилась в Украине". Однако им напомнили, что россиянам это следует называть "ситуацией, которую мы спровоцировали захватнической войной".

Также Россияне уже традиционно заговорили о мирном населении. Мол, надо забыть о "геополитических противоречиях" и приложить усилия к решению проблем гражданских. Однако здесь они должны были бы указать, что именно армия оккупантов разрушает дома и убивает ни в чем не повинных людей.

Канадцы также и вспомнили о других бесчеловечных поступках. А именно о хищении орками гуманитарной помощи, которая могла бы спасти чьи-то жизни.

Начало письма русских / Изображение телеграма SPRAVDI

Говорили и о нормах международного права

Пока Россия еще входит в состав ООН, она решила в очередной раз продемонстрировать свои "благие намерения". Мол, Франция и Мексика выдвинули "гуманитарную резолюцию", которая якобы не будет иметь никакой реальной ценности. Также заговорили и о "выборочных" обстрелах городов, которые якобы делают не они. Поэтому загадали о необходимости соблюдения норм международного права.

Однако здесь канадские дипломаты решили акцентировать на двух важных моментах:

Россия злоупотребляет правом вето в организации, чем не дает реально помогать людям.

Россия продолжает вести захватническую войну, которой дерзко нарушает все нормы международного права. В частности, сейчас в Украине разрушено уже более 200 школ.

Вторая часть письма россиян / изображение телеграмму SPRAVDI

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