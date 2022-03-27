Он обратился к своим братьям-украинцам и к защитникам Чернигова со словами поддержки и отметил, что тоже будет воевать за свободу Украины.
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Дэйв Браун сказал, что вместе с ним на помощь Украине едут многие другие бойцы. Он назвал русских захватчиков "орками" и подчеркнул, что мы их обязательно победим.
Я еду на помощь, многие другие бойцы едут на помощь. Мы на вашей стороне. Мы победим или погибнем в бою. Третьего не дано,
– подчеркнул он.