Он обратился к своим братьям-украинцам и к защитникам Чернигова со словами поддержки и отметил, что тоже будет воевать за свободу Украины.

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Дэйв Браун сказал, что вместе с ним на помощь Украине едут многие другие бойцы. Он назвал русских захватчиков "орками" и подчеркнул, что мы их обязательно победим.