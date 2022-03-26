Він звернувся до своїх братів-українців й до оборонців Чернігова зі словами підтримки й зазначив, що теж воюватиме за свободу України.
До теми Білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського ввійшов до складу ЗСУ
Дейв Браун сказав, що разом з ним на допомогу Україні їдуть багато інших бійців. Він назвав російських загарбників "орками" та наголосив, що ми їх обов'язково переможемо.
Я їду на допомогу, багато інших бійців їде на допомогу. Ми на вашому боці. Ми переможемо або загинемо в бою. Третього не дано,
– наголосив він.