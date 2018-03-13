Канадскую королевскую конную полицию впервые возглавит женщина

За почти сто лет существования канадской королевской конной полиции, ее комиссаром стала женщина – Бренда Лаки.

Об этом решении объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

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"Рад объявить о назначении Бренды Лаки двадцать четвёртым комиссаром Канадской королевской конной полиции. Она – прекрасный лидер, известный своим упорным трудом, преданный офицер, лицо, которое постоянно ищет способы улучшить статус-кво", – сказал Трюдо.

Бренда Лаки – комиссар Канадской королевской конной полиции/фото RCMP

Сообщается, что новый комиссар будет играть ключевую роль в примирении с коренными народами, продвижении гендерного равенства, решении проблем, связанных с притязаниями и защитой прав и свобод канадцев.

Отметим, что Королевская канадская конная полиция – это единственный всеканадский правоохранительный орган. Количество работников в ней составляет почти 20 тысяч человек.

Бренда Лаки, кроме службы в различных подразделениях Канадской королевской конной полиции в нескольких регионах Канады, также работала с ООН в бывшей Югославии и помогала тренировать полицейских в Гаити. Предыдущий комиссар Боб Полсон ушел на пенсию в прошлом году. Для подбора замены был создан специальный комитет, шесть членов которого были женщинами и трое – мужчинами.