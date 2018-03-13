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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Канадську королівську кінну поліцію вперше очолить жінка

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Канадську королівську кінну поліцію вперше очолить жінка
Канадську королівську кінну поліцію вперше очолить жінка / фото з відкритих джерел

За майже сто років існування канадської королівської кінної поліції, її комісаром стала жінка – Бренда Лакі.

Про це рішення оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

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"Радий оголосити про призначення Бренди Лакі 24-им комісаром Канадської королівської кінної поліції. Вона – прекрасний лідер, відомий своєю наполегливою працею, відданий офіцер, та особа, яка постійно шукає способи покращити статус-кво", – сказав Трюдо.


Бренда Лакі – комісар Канадської королівської кінної поліції /фото RCMP

Повідомляється, що новий комісар відіграватиме ключову роль у примиренні із корінними народами, просуванні гендерної рівності, вирішенні проблем, пов'язаних із домаганнями та захистом прав і свобод канадців.

Зазначимо, що Канадська королівська кінна поліція – це єдиний всеканадський правоохоронний орган. Кількість працівників у ній становить майже 20 тис осіб.

Бренда Лакі, окрім служби у різноманітних підрозділах Канадської королівської кінної поліції в кількох регіонах Канади, також працювала із ООН у колишній Югославії та допомагала тренувати поліцейських у Гаїті. Попередній комісар Боб Полсон пішов на пенсію минулого року. Для підбору заміни було створено спеціальний комітет, шість членів якого були жінками і троє - чоловіками.

Теги: Канада
Джерело: 24 Канал
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