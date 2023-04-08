Из-за непогоды два человека погибли. Еще более миллиона – остались без электричества. Речь идет о Квебеке и Онтарио. Ранее количество отключений в обеих провинциях превысило не менее 1,3 миллиона.

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Заметим, что на эти две провинции приходится более половины общего населения Канады, которое составляет примерно 39 миллионов. Поставщики электроэнергии в обеих провинциях работали над восстановлением электроснабжения, но предупреждают, что ремонт продлится несколько дней.

Один человек погиб в Квебеке – на него упало дерево.

Еще один человек погиб в восточном Онтарио. Его тоже ударила ветвь.

Реакция властей

Премьер-министр Джастин Трюдо подчеркнул, что это трудный момент. Ситуация вызывает постоянную обеспокоенность.

Видеть все эти деревья свергнутыми, видеть разрушенную жизнь, это будут тяжелыми пасхальными выходными для многих семей,

– сказал Трюдо.

Специалисты прогнозируют, что скоро возобновят электроснабжение примерно для 70% потребителей.



Поваленные деревья в Канаде / Фото с твиттера