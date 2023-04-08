Через негоду двоє людей загинули. Ще понад мільйон – залишились без електрики. Мовиться про Квебек та Онтаріо. Раніше кількість відключень в обох провінціях перевищила щонайменше 1,3 мільйона.

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Зауважимо, на ці дві провінції припадає більше половини загального населення Канади, яке становить приблизно 39 мільйонів. Постачальники електроенергії в обох провінціях працювали над відновленням електропостачання, але попереджають, що ремонт триватиме кілька днів.

Одна людина загинула в Квебеку – на неї впало дерево.

Ще один чоловік загинув у східному Онтаріо. Його так само вдарила гілка.

Реакція влади

Прем'єр-міністр Джастін Трюдо наголосив, що це важкий момент. Ситуація викликає постійне занепокоєння.

Бачити всі ці дерева поваленими, бачити зруйноване життя, це будуть важкими великодніми вихідними для багатьох сімей,

— сказав Трюдо.

Спеціалісти прогнозують, що невдовзі відновлять електропостачання приблизно для 70% споживачів.



Повалені дерева в Канаді / Фото з твітера