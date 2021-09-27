Такое поздравление в день рождения Порошенко 26 сентября крутили на телеканале. Сейчас видеопоздравление доступно на ютубе.

Обратите внимание Малюська назвал ограничения, которые могут наложить на Порошенко, если его признают олигархом

Поздравление Порошенко от "Прямого"

На запись новостей ведущих западных медиа наложили вымышленные титры. Монтажеры использовали такой же дизайн, написав на английском шуточный текст.

Оригинальный голос ведущих заглушили, наложив на них фейковые сообщения. Так, получилось, что в день рождения Порошенко Украина достигла своих важнейших целей.

"Украина вошла в ЕС";

"Украина стала членом НАТО";

"Зафиксирован рекордный рост ВВП Украины";

"Под дипломатическим давлением Россия ушла из Донбасса и вернула Крым Украине".

В финале видео на заставке написали "С днем рождения, Петр Алексеевич! Главные победы впереди."

Как Порошенко поздравили с днем рождения: смотрите видео

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