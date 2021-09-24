Об этом министр юстиции сообщил в эфире программы "Право на власть".

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Если он (Порошенко – 24 канал) попадет в реестр. И к нему будет применен ряд ограничений – запрет на приватизацию, контакты с ним, кроме исключений, установленных законом, таких как открытые заседания органов государственной власти, например, в парламенте,

– сказал глава Минюста.

"Льготный период" олигархов

Денис Малюська заметил, что у олигархов будет "льготный период", чтобы стать бизнесменами, но не попасть в реестр. В течение этого времени они могут добровольно избавиться от критериев статуса олигарха, предусмотренных законом.

Если они станут простым бизнесом в течение этих 6 месяцев, к ним не будет никаких претензий. Они не будут в реестре, на них не будут распространяться ограничения, предусмотренные законом,

– добавил министр.

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Законопроект об олигархах: детали

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые отвечают трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

оказывают значительное влияние на СМИ;

являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

Важно! Верховная Рада во время заседания 23 сентября приняла во втором чтении и в целом законопроект о деолигархизации.