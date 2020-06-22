На телеканале соратника пророссийского политика Виктора Медведчука "112 Украина" 22 июня запланирован показ концерта из Кремля. Участие в этом концерте приняли и запрещенные в Украине российские исполнители.

О показе концерта "Накануне победной весны" сообщается на сайте канала "112 Украина". В сообщении указывается, что он пройдет "с участием Тамары Гвердцители и других звезд эстрады, представляющие, в частности, Грузию и Беларусь".

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Сам концерт состоялся в российском Кремле – его показали ко Дню Победы 9 мая 2020 года. Он доступен к просмотру онлайн. А среди его участников – немало российских исполнителей, которые внесены в Украине в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности: Лев Лещенко, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Сергей Трофимов, Олег Газманов. А также симфонический оркестр министерства обороны Российской Федерации.

Заметим, что телеканал "112 Украина" по документам принадлежит нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тарасу Козаку – близкому соратнику Виктора Медведчука.

Показ контента с участием фигурантов из этого перечня является нарушением абзаца 10 части 2 статьи 6 закона "О телевидении и радиовещании".