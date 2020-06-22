На телеканалі соратника проросійського політика Віктора Медведчука "112 Україна" 22 червня запланований показ концерту з Кремля. Участь у цьому концерті взяли й заборонені в Україні російські виконавці.

Про показ концерту "Напередодні переможної весни" повідомляється на сайті каналу "112 Україна". В повідомленні вказується, що він "за участі Тамари Гвердцителі та інших зірок естради, що представляють, зокрема, Грузію і Білорусь".

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Сам концерт відбувся у російському Кремлі – його показали до Дня перемоги 9 травня 2020 року. Він доступний до перегляду онлайн. А серед його учасників – чимало російських виконавців, які внесені в Україні до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці: Лев Лещенко, Стас П'єха, Олександр Розенбаум, Сергій Трофімов, Олег Газманов. А також симфонічний оркестр міністерства оборони Російської Федерації.

Зауважимо , що телеканал "112 Україна" за документами належить нардепові від "Опозиційної платформи – За життя" Тарасові Козаку – близькому соратнику Віктора Медведчука.

Показ контенту за участі фігурантів з цього переліку є порушенням абзацу 10 частини 2 статті 6 закону "Про телебачення і радіомовлення".