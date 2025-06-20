Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBC News.

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Что известно о трагедии на курорте в Канаде

Около 13:30 19 июня Королевскую канадскую полицию Лейк-Луиза сообщили о том, что "несколько туристов" попали под обвал камней вблизи водопада Боу-Глейшер. Один человек был найден без признаков жизни на месте происшествия, еще трое – были госпитализированы.

"О состоянии ни одного из этих пациентов не сообщается", – пишет CBC News.

Поисково-спасательные операции с участием как дронов, так и собак продолжались до темноты. Их возобновили и 20 июня. На место трагедии также отправили 2 вертолета, которые доставили по одному пациенту в медицинский центр Foothills в Калгари.

Как описывают бедствие местные

Житель Канмора Никлас Брунделл вместе со своей женой ходил в поход по этой местности, когда произошел обвал скал. Он сказал изданию, что он с женой поднялись в район справа от водопада, где несколько других групп также исследовали местность и фотографировали. По его словам, там было около 15 – 20 человек.

Он и его жена встревожились, когда начало падать несколько небольших камней, со скалы и начали отходить от этой местности.

Затем мы услышали что-то вроде "лязга", и большая часть скалы отвалилась. Мы просто начали бежать вниз. Я кричал жене: "Давай, давай, давай! Нам нужно бежать как можно быстрее",

– сказал он.

Когда Брунделл оглянулся назад, он увидел облако пыли и обломков, что образовывалась, когда скала падала на склоны вниз.

Когда супруги отошли на безопасное расстояние, Брунделл использовал аварийное спутниковое устройство, чтобы вызвать помощь, сообщив спасателям, что в районе обвала скалы находилось много групп.

Интересно, что к этому национальному парку прилегает поселок Кананаскис, в котором на этой неделе завершился саммит G7.