Канализационный фонтан залил российский Екатеринбург: шокирующее видео

В российском Екатеринбурге произошел мощный прорыв канализации. В результате так называемого "фонтана" на улице провалился асфальт.

По информации местных СМИ, поток кипятка выбил стекла в нескольких автомобилях.

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Камни с водой били на высоту в пять этажей. Все произошло из-за неудачных испытаний коммунальщиков.



Затопленная улица из-за прорыва канализации



В нескольких авто выбиты окна

К счастью, пострадавших нет.



Фонтан прорвал асфальт

Известно, что это уже третий коммунальный "фонтан", который произошел в Екатеринбурге в этом сезоне. 18 июля из-за прорыва вода и камни повредили несколько авто.

Прорыв канализации в Екатеринбурге: смотрите видео