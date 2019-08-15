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      Канализационный фонтан залил российский Екатеринбург: шокирующее видео

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      В Екатеринбурге образовался канализационный фонтан
      В Екатеринбурге образовался канализационный фонтан / Скриншот с видео

      В российском Екатеринбурге произошел мощный прорыв канализации. В результате так называемого "фонтана" на улице провалился асфальт.

      По информации местных СМИ, поток кипятка выбил стекла в нескольких автомобилях.

      Читайте также: На Ровненщине подростки бросили петарду в канализацию: они – в больнице с ожогами

      Камни с водой били на высоту в пять этажей. Все произошло из-за неудачных испытаний коммунальщиков.

      Єкатеринбург
      Затопленная улица из-за прорыва канализации

      єкатеринбург
      В нескольких авто выбиты окна

      К счастью, пострадавших нет.

      єкатеринбург
      Фонтан прорвал асфальт

      Известно, что это уже третий коммунальный "фонтан", который произошел в Екатеринбурге в этом сезоне. 18 июля из-за прорыва вода и камни повредили несколько авто.

      Прорыв канализации в Екатеринбурге: смотрите видео

       

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