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      Каналізаційний фонтан залив російський Єкатеринбург: шокуюче відео

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      В Єкатеринбурзі утворився каналізаційний фонтан
      В Єкатеринбурзі утворився каналізаційний фонтан / Скріншот з відео

      У російському Єкатеринбургу стався потужний прорив каналізації. Внаслідок так званого "фонтану" на вулиці провалився асфальт.

      За інформацією місцевих ЗМІ, потік кип'ятку повибивав скла у кількох автівках.

      Читайте також: На Рівненщині підлітки кинули петарду в каналізацію: вони – у лікарні з опіками

      Каміння з водою било на висоту в п'ять поверхів. Все сталося через невдалі випробування комунальників.

      Єкатеринбург
      Затоплена вулиця через прорив каналізації

      єкатеринбург
      В декількох авто вибиті вікна

      На щастя, постраждалих немає.

      єкатеринбург
      Фонтан прорвав асфальт

      Відомо, що це вже третій комунальний "фонтан", який стався в Єкатеринбурзі цього сезону. 18 липня через прорив вода та каміння пошкодили декілька авто.

      Прорив каналізації у Єкатеринбурзі: дивіться відео 

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії
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