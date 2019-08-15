Каналізаційний фонтан залив російський Єкатеринбург: шокуюче відео

У російському Єкатеринбургу стався потужний прорив каналізації. Внаслідок так званого "фонтану" на вулиці провалився асфальт.

За інформацією місцевих ЗМІ, потік кип'ятку повибивав скла у кількох автівках.

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Каміння з водою било на висоту в п'ять поверхів. Все сталося через невдалі випробування комунальників.



Затоплена вулиця через прорив каналізації



В декількох авто вибиті вікна

На щастя, постраждалих немає.



Фонтан прорвав асфальт

Відомо, що це вже третій комунальний "фонтан", який стався в Єкатеринбурзі цього сезону. 18 липня через прорив вода та каміння пошкодили декілька авто.

Прорив каналізації у Єкатеринбурзі: дивіться відео