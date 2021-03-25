В каналах Венеции заметили дельфинов. На этот раз их увидели 22 марта в главной водной артерии Венеции – Гранд-канале. "Путешествие" по итальянскому городу совершили, по предварительным данным, дельфин и его детеныш.

В группе аварийного реагирования на выбросы китообразных (CERT) сказали, что млекопитающие вряд ли хотели попасть в Венецию. Скорее всего, они просто заблудились.

Важно Коронавирус и фейки: как врали о "химической атаке" в Украине и дельфинах в Венеции

По словам специалистов, животные были напуганы и "бродили туда-сюда". В венецианских каналах дельфины не могли нормально ориентироваться в пространстве. Все из-за барж, такси и прочего водного трафика, сбившего их с толку.

В беседе с изданием The Verge ветеринар и доцент Падуанского университета Сандро Маццариол рассказал, что дельфины плескались там почти 7 часов. Но для того, чтобы вернуть их в привычную среду, пришлось провернуть настоящую спецоперацию.

Как дельфинов "эвакуировали" домой

Власти Венеции вместе со специалистами решили сопроводить дельфинов обратно в море. Для этого полиция и береговая охрана запустила небольшой караван из 7 лодок с акустическими устройствами, чтобы увести животных как можно дальше в открытые воды Адриатического моря.

В целом за свое путешествие дельфины успели проплыть по венецианскому Гранд-каналу, дошли до острова Джудекка и вернулись в Адриатическое море.

Дельфины посетили Венецию: смотрите видео

Заметим, что еще в начале пандемии коронавируса в СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в каналы Венеции вернулись лебеди и даже дельфины, которых не видели там 60 лет. К сожалению, эта информация оказалась фейком.

Такой вывод сделали эксперты National Geographic, которые провели собственное расследование. Согласно его результатам: