Возле Неаполя оборвался трос канатной дороги: известно о погибших

Канатная дорога к югу от Неаполя в Италии оборвалась. В результате этого погибли люди.

Дорога возобновила рейсы только недавно. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Что известно об обрыве канатной дороги в Италии

По меньшей мере четыре человека погибли и один человек получил ранения в результате аварии на канатной дороге в городе Кастелламмаре-ди-Стабия к югу от Неаполя.

Инцидент произошел из-за обрыва троса на маршруте, который ведет к вершине Монте-Файто. Этот подъемник известен своими панорамными видами на вулкан Везувий и Неаполитанский залив и пользуется большой популярностью среди туристов.

На месте происшествия работают спасатели альпийской службы Италии. Спасательные работы на высоте около 1200 метров затрудняют непогода и туман, которые препятствуют коммуникации.

Авария произошла всего через неделю после открытия сезона работы канатной дороги.

Прокуратура Торре-Аннунциата уже объявила о намерении начать официальное расследование после завершения спасательных мероприятий.