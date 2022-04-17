Канцлер Германии в пасхальном поздравлении вспомнил об украинцах

Олаф Шольц поздравил немцев с Пасхой. В своем поздравлении канцлер Германии вспомнил об украинцах и войне.

Политик пожелал счастливой Пасхи, сил и энергии. Он подчеркнул, что война в Европе угнетает всех.

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Речь идет о мире и свободе, и поэтому мы все поддерживаем украинцев и стоим на их стороне,

– подчеркнул канцлер.

Заметим, что некоторые пользователи отметили в комментариях, что Шольц блокирует эмбарго российских энергоносителей поэтому не может быть на стороне украинцев.

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