Канцлера Австрии в Македонии ошибочно встретили латвийским флагом

Македония ошибочно встретила канцлера Австрии под латвийским флагом.

Об этом сообщает издание Vijesti.

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Официальная встреча проходила в городе Скопье, на неправильный флаг изначально обратили внимание австрийские журналисты, которые освещали визит Курца в Македонию.

Флаги Латвии и Австрии очень похожи – красные с белой полосой посередине. Правда, флаг Австрии отличается более ярким красным цветом и более широкой белой полосой. И если оттенок красного на флаге, который вывесили в Скопье по случаю визита Курца, напоминает австрийский, то ширина белой полосы такая как у флага Латвии.

Визит канцлера Австрии в Македонию является своеобразной поддержкой референдума относительно изменения названия Македонии, который состоится в этом месяце.

Напомним, 30 сентября в Македонии проведут референдум по смене названия страны, что открывает ей путь в ЕС и НАТО. Также уже провели соцопрос, поддерживают ли жители смену названия. Согласно результатам более 40% поддерживают соглашение с Грецией.