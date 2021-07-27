"Это было ошибкой", – Бербок

Политик давала интервью Главному совету евреев Германии. Разговор касался проблемы антисемитизма и расизма.

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Во время интервью Бербок пересказывала историю о реальном инциденте в школе: ребенок отказался выполнять задание, в котором использовали обидное слово для обозначения темнокожих людей.

Кандидат на выборах подчеркнула, что знает о расистском происхождении слова и что оно является оскорбительным.

К сожалению, во время записи интервью я процитировала слово, эмоционально описывая этот возмутительный инцидент, и поэтому использовала его сама. Это было ошибкой, и я жалею об этом,

– сказала политик.

Кстати, в видеозаписи это слово заглушили.

Обратите внимание! Ранее Бербок попала в еще один скандал. Женщину обвинили в плагиате статьи ее коллеги Юргена Триттина. В то же время сама политик подчеркнула, что писала не научную работу, а книгу, которая является компиляцией ее политического опыта.