"Це було помилкою", – Бербок

Політикиня давала інтерв'ю Головній раді євреїв Німеччини. Розмова стосувалася проблеми антисемітизму та расизму.

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Під час інтерв'ю Бербок переказувала історію про реальний інцидент у школі: дитина відмовилась виконувати завдання, у якому використовували образливе слово на позначення темношкірих людей.

Кандидатка на виборах наголосила, що знає про расистське походження слова та що воно є образливим.

На жаль, під час запису інтерв'ю я процитувала слово, емоційно описуючи цей обурливий інцидент, і відтак вжила його сама. Це було помилкою, і я шкодую про це,

– сказала політикиня.

До речі, у відеозаписі це слово заглушили.

Зверніть увагу! Раніше Бербок потрапила у ще один скандал. Жінку звинуватили у плагіаті статті її колеги Юргена Тріттіна. Водночас сама політикиня наголосила, що писала не наукову роботу, а книгу, яка є компіляцією її політичного досвіду.