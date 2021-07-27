"Це було помилкою", – Бербок
Політикиня давала інтерв'ю Головній раді євреїв Німеччини. Розмова стосувалася проблеми антисемітизму та расизму.
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Під час інтерв'ю Бербок переказувала історію про реальний інцидент у школі: дитина відмовилась виконувати завдання, у якому використовували образливе слово на позначення темношкірих людей.
Кандидатка на виборах наголосила, що знає про расистське походження слова та що воно є образливим.
На жаль, під час запису інтерв'ю я процитувала слово, емоційно описуючи цей обурливий інцидент, і відтак вжила його сама. Це було помилкою, і я шкодую про це,
– сказала політикиня.
До речі, у відеозаписі це слово заглушили.
Що відомо про Анналену БербокПолітикиня є кандидаткою на виборах канцлера Німеччини від партії "Союз-90/Зелені". Вона відома своїм негативним ставленням до російського газопроводу "Північний потік-2". Бербок наголошує, що трубу використовуватимуть для ізоляції України.
Головна передвиборча обіцянка – забезпечити зміну політичного курсу Берліна.