Претендент на должность посла США в Украине Кит Дейтон заявил, что на Донбассе сейчас находятся 2 300 россиян. Он подчеркнул, что украинским военным противостоит "достаточно мощная сила".

Примерно 2300 россиян находятся на востоке Украины, заявил в комитете по международным отношениям Сената США кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, пишет "Голос Америки".

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Россия передала поддерживаемым ею боевикам более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию, ПВО, стрелковое оружие и другие виды оружия,

– сообщил Дейтон.

По его словам, украинским военным на Донбассе противостоит "достаточно мощная сила".

Напомним, ранее кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине предложил президент Дональд Трамп.

Обратите внимание! Сейчас обязанности посла исполняет Кристина Квин. Она в январе 2020 заменила временного поверенного США в делах Украины Уильяма Тейлора. Предыдущим же послом США в Украине была Мари Йованович.

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