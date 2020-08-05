Кандидат на пост посла США в Украине Кит Дейтон рассказал, сколько на Донбассе россиян
Претендент на должность посла США в Украине Кит Дейтон заявил, что на Донбассе сейчас находятся 2 300 россиян. Он подчеркнул, что украинским военным противостоит "достаточно мощная сила".
Примерно 2300 россиян находятся на востоке Украины, заявил в комитете по международным отношениям Сената США кандидат на должность посла США в Украине Кит Дейтон, пишет "Голос Америки".
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Россия передала поддерживаемым ею боевикам более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию, ПВО, стрелковое оружие и другие виды оружия,
– сообщил Дейтон.
По его словам, украинским военным на Донбассе противостоит "достаточно мощная сила".
Напомним, ранее кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине предложил президент Дональд Трамп.
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Что известно о Ките Дейтоне?
Военный советник США по вопросам Украины в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а раньше 40 лет служил в Сухопутных силах США.
5 августа кандидатуру Дейтона поддержал Украинский конгрессовый комитет Америки. С поддержкой присоединились и бывшие послы США в Украине. В частности, экс-посол Уильям Тейлор назвал Дейтона "военным профессионалом, который не принадлежит ни к одной партии".