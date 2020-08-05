Претендент на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон заявив, що на Донбасі наразі перебувають 2 300 росіян. Він наголосив, що українським військовим протистоїть "досить потужна сила".

Приблизно 2300 росіян перебувають на сході України, заявив у комітеті з міжнародних відносин Сенату кандидат на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон, пише "Голос Америки".

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Росія передала підтримуваним нею бойовикам понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю та інші види зброї,

– повідомив Дейтон.

За його словами, українським військовим на Донбасі протистоїть "досить потужна сила".

Нагадаємо, раніше кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні запропонував президент Дональд Трамп.

Зверніть увагу! Наразі обов'язки посла виконує Крістіна Квін. Вона у січні 2020 замінила тимчасового повіреного США у справах України Вільяма Тейлора. Попереднім ж послом США в Україні була Марі Йованович.

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