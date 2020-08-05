Кандидат на пост посла США в Україні Кіт Дейтон розповів, скільки на Донбасі росіян
Претендент на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон заявив, що на Донбасі наразі перебувають 2 300 росіян. Він наголосив, що українським військовим протистоїть "досить потужна сила".
Приблизно 2300 росіян перебувають на сході України, заявив у комітеті з міжнародних відносин Сенату кандидат на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон, пише "Голос Америки".
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Росія передала підтримуваним нею бойовикам понад 400 танків, 700 одиниць колісної артилерії, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю та інші види зброї,
– повідомив Дейтон.
За його словами, українським військовим на Донбасі протистоїть "досить потужна сила".
Нагадаємо, раніше кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на посаду посла США в Україні запропонував президент Дональд Трамп.
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Що відомо про Кіта Дейтона?Військовий радник США з питань України у сфері оборони. З 2010 року очолює аналітичний центр Джорджа Маршалла в Німеччині, а раніше 40 років служив у Сухопутних силах США.
5 серпня кандидатуру Дейтона підтримав Український конгресовий комітет Америки. З підтримкою долучилися і колишні посли США в Україні. Зокрема, експосол Вільям Тейлор назвав Дейтона "військовим професіоналом, який не належить до жодної партії".