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Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру Дейтона як майбутнього посла США в Україні

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру Кіта Дейтона. На переконання, господаря Білого дому, саме Дейтон має стати Надзвичайним і Повноваженим послом США в Україні.

Трамп на розгляд Сенату виніс три кандидатури. Щоправда, лише одна з них стосується посади посла США в Україні. Мовиться про Кіта Дейтона. Про це Білий дім повідомляє на своєму сайті.

До речі Суд змусив Білий дім надати листи Трампа щодо військової допомоги Україні

Щодо решти, то це посади помічників суді Верховного суду округу Колумбії. Трамп хоче, аби їх посіли Денні Лем Нгуєн і Джон Труонг.

Новина доповнюється 

Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Новини США Дональд Трамп Новини України Новини політики
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