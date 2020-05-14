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Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Дейтона как будущего посла США в Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Кита Дейтона. По убеждению хозяина Белого дома, именно Дейтон должен стать Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине.

Трамп на рассмотрение Сената вынес три кандидатуры. Правда, только одна из них касается должности посла США в Украине. Об этом Белый дом сообщает на своем сайте.

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Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Новости Украины
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