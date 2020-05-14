Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Дейтона как будущего посла США в Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Кита Дейтона. По убеждению хозяина Белого дома, именно Дейтон должен стать Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине.

Трамп на рассмотрение Сената вынес три кандидатуры. Правда, только одна из них касается должности посла США в Украине. Об этом Белый дом сообщает на своем сайте. The White House has sent the nomination of Keith Dayton, Trump's nominee for U.S. ambassador to Ukraine, to the Senate pic.twitter.com/tFMUAxtc23 — Alayna Treene (@alaynatreene) May 14, 2020 Новость дополняется...