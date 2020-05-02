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      Наше взаимодействие всегда было замечательным, – Кулеба о новом после США в Украине

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      Кулеба о новом после США в Украине
      Кулеба о новом после США в Украине / Коллаж 24 канала

      После года раздумий Дональд Трамп наконец назвал имя нового посла США в Украине. Им стал 71-летний генерал-лейтенант в отставке Кот Дейтон. После утверждения сенаторами Дейтон официально будет занимать должность чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.

      Дмитрий Кулеба приветствовал решение номинировать нового посла США в Украине. Об этом Министр иностранных дел написал в твиттере.

      Актуально Трамп после года проволочек наконец назвал имя нового посла США в Украине

      Кулеба отметил, что с нетерпением ожидает прибытия Дейтона в Киев.

      Мы встречались с генералом Китом Дейтоном еще в его статусе оборонного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда было замечательным,
      – отметил Кулеба.

      Почему США не назначали посла в Украине целый год?После обнародования стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского отношения США и Украины были в центре внимания. Тогда Трамп якобы оказывал давление на Украину, чтобы расследовать дела против его политических конкурентов.

      Впоследствии уже во время слушаний в Конгрессе говорилось, что Трамп сознательно удерживал финансовую военную помощь Украине, чтобы попытаться таки заставить Зеленского активизировать или возобновить дела, в которых фигурирует Байден (главный конкурент Трампа на выборах). Впоследствии Трампа полностью оправдали.

      Что известно про Кита Дейтона: главное

      • Дейтон изучал историю и международные отношения. В течение 40 лет находился на службе в армии США, с которой ушел в 2010 году. Имеет звание генерал-лейтенанта.
      • Ранее работал в Министерстве обороны США, в частности занимался вопросами стратегического планирования, разведывательной деятельности и израильско-палестинского конфликта, а также был атташе по военным вопросам при посольстве США в России.
      • С 2010 года возглавляет Центр исследований в сфере безопасности имени Джорджа Маршалла, который базируется в Германии. В то же время работает старшим американским советником по вопросам обороны для Украины. Владеет русским и немного немецким.
      • Теперь кандидатуру Дейтона на должность по процедуре должен одобрить Сенат США.

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости Скандал Дональд Трамп Новости США
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