Наше взаимодействие всегда было замечательным, – Кулеба о новом после США в Украине

После года раздумий Дональд Трамп наконец назвал имя нового посла США в Украине. Им стал 71-летний генерал-лейтенант в отставке Кот Дейтон. После утверждения сенаторами Дейтон официально будет занимать должность чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.

Дмитрий Кулеба приветствовал решение номинировать нового посла США в Украине. Об этом Министр иностранных дел написал в твиттере.

Актуально Трамп после года проволочек наконец назвал имя нового посла США в Украине

Кулеба отметил, что с нетерпением ожидает прибытия Дейтона в Киев.

Мы встречались с генералом Китом Дейтоном еще в его статусе оборонного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда было замечательным,

– отметил Кулеба.

Почему США не назначали посла в Украине целый год?После обнародования стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского отношения США и Украины были в центре внимания. Тогда Трамп якобы оказывал давление на Украину, чтобы расследовать дела против его политических конкурентов.



Впоследствии уже во время слушаний в Конгрессе говорилось, что Трамп сознательно удерживал финансовую военную помощь Украине, чтобы попытаться таки заставить Зеленского активизировать или возобновить дела, в которых фигурирует Байден (главный конкурент Трампа на выборах). Впоследствии Трампа полностью оправдали.

Что известно про Кита Дейтона: главное

Дейтон изучал историю и международные отношения. В течение 40 лет находился на службе в армии США , с которой ушел в 2010 году. Имеет звание генерал-лейтенанта.

, с которой ушел в 2010 году. Имеет звание генерал-лейтенанта. Ранее работал в Министерстве обороны США , в частности занимался вопросами стратегического планирования, разведывательной деятельности и израильско-палестинского конфликта, а также был атташе по военным вопросам при посольстве США в России.

, в частности занимался вопросами стратегического планирования, разведывательной деятельности и израильско-палестинского конфликта, а также был атташе по военным вопросам при посольстве США в России. С 2010 года возглавляет Центр исследований в сфере безопасности имени Джорджа Маршалла, который базируется в Германии. В то же время работает старшим американским советником по вопросам обороны для Украины. Владеет русским и немного немецким.

по вопросам обороны для Украины. Владеет русским и немного немецким. Теперь кандидатуру Дейтона на должность по процедуре должен одобрить Сенат США.