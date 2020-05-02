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      Наша взаємодія завжди була чудовою, – Кулеба про нового посла США в Україні

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      Кулеба про нового посла США в Україні
      Кулеба про нового посла США в Україні / Колаж 24 каналу

      Після року роздумів Дональд Трамп нарешті назвав ім'я нового посла США в Україні. Ним став 71-річний генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон. Після затвердження сенаторами Дейтон офіційно обійматиме посаду надзвичайного і повноважного посла США в Україні.

      Дмитро Кулеба привітав рішення номінувати нового посла США в Україні. Про це Міністр закордонних справ написав у твіттері.

       Актуально Трамп після року зволікань нарешті назвав ім'я нового посла США в Україні

      Кулеба зазначив, що з нетерпінням чекає на прибуття Дейтона до Києва.

      Ми зустрічалися з генералом Кітом Дейтоном ще у його статусі оборонного радника в Україні, і наша взаємодія завжди була чудовою,
      – наголосив Кулеба.

      Чому США не призначали посла в Україні цілий рік?Після оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського стосунки США та України були у центрі уваги. Тоді Трамп нібито чинив тиск на Україну, щоб розслідувати справи проти його політичних конкурентів.

      Згодом вже під час слухань у Конгресі мовилося, що Трамп свідомо утримував фінансову військову допомогу Україні, щоб спробувати таки змусити Зеленського активізувати або поновити справи, у яких фігурує Байден (головний конкурент Трампа на виборах). Згодом Трампа повністю виправдали.

      Що відомо про Кіта Дейтона: головне

      • Дейтона вивчав історію й міжнародні відносини. Протягом 40 років перебував на службі в армії США, з якої пішов у 2010 році. Має звання генерал-лейтенанта.
      • Раніше працював у Міністерстві оборони США, зокрема займався питаннями стратегічного планування, розвідувальної діяльності та ізраїльсько-палестинського конфлікту, а також був аташе з військових питань при посольстві США в Росії.
      • З 2010 року очолює Центр досліджень у сфері безпеки імені Джорджа Маршалла, який базується в Німеччині. Водночас працює старшим американським радником із питань оборони для України. Володіє російською і трохи німецькою.
      • Тепер кандидатуру Дейтона на посаду за процедурою має схвалити Сенат США. 

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини політики МЗС України Дмитро Кулеба – новини Скандал Дональд Трамп Новини США Новини України
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