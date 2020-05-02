Наша взаємодія завжди була чудовою, – Кулеба про нового посла США в Україні

Після року роздумів Дональд Трамп нарешті назвав ім'я нового посла США в Україні. Ним став 71-річний генерал-лейтенант у відставці Кіт Дейтон. Після затвердження сенаторами Дейтон офіційно обійматиме посаду надзвичайного і повноважного посла США в Україні.

Дмитро Кулеба привітав рішення номінувати нового посла США в Україні. Про це Міністр закордонних справ написав у твіттері.

Актуально Трамп після року зволікань нарешті назвав ім'я нового посла США в Україні

Кулеба зазначив, що з нетерпінням чекає на прибуття Дейтона до Києва.

Ми зустрічалися з генералом Кітом Дейтоном ще у його статусі оборонного радника в Україні, і наша взаємодія завжди була чудовою,

– наголосив Кулеба.

Чому США не призначали посла в Україні цілий рік?Після оприлюднення стенограми телефонної розмови Трампа і Зеленського стосунки США та України були у центрі уваги. Тоді Трамп нібито чинив тиск на Україну, щоб розслідувати справи проти його політичних конкурентів.



Згодом вже під час слухань у Конгресі мовилося, що Трамп свідомо утримував фінансову військову допомогу Україні, щоб спробувати таки змусити Зеленського активізувати або поновити справи, у яких фігурує Байден (головний конкурент Трампа на виборах). Згодом Трампа повністю виправдали.

Що відомо про Кіта Дейтона: головне

Дейтона вивчав історію й міжнародні відносини. Протягом 40 років перебував на службі в армії США , з якої пішов у 2010 році. Має звання генерал-лейтенанта.

, з якої пішов у 2010 році. Має звання генерал-лейтенанта. Раніше працював у Міністерстві оборони США, зокрема займався питаннями стратегічного планування, розвідувальної діяльності та ізраїльсько-палестинського конфлікту, а також був аташе з військових питань при посольстві США в Росії.

зокрема займався питаннями стратегічного планування, розвідувальної діяльності та ізраїльсько-палестинського конфлікту, а також був аташе з військових питань при посольстві США в Росії. З 2010 року очолює Центр досліджень у сфері безпеки імені Джорджа Маршалла, який базується в Німеччині. Водночас працює старшим американським радником із питань оборони для України. Володіє російською і трохи німецькою.

із питань оборони для України. Володіє російською і трохи німецькою. Тепер кандидатуру Дейтона на посаду за процедурою має схвалити Сенат США.