Кіт Дейтон може стати послом США в Україні: робота у Росії та інші факти про нього
В Україні найближчим часом з'явиться новий посол США: ним скоріш за все стане Кіт Дейтон. Надзвичайного і Уповноваженого посла з Америки в Україну не призначали більше року. Що відомо про майбутнього посла Дейтона і його роботу в Росії?
24 канал зібрав біографічні дані та основні відомості із життя Кіта Дейтона. Серед найцікавішого – це понад пів життя, проведені на роботі у війську і посада у посольстві США в Росії.
Напередодні Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру Дейтона як майбутнього посла США в Україні
Призначення посла США
Офіційно Україна не має повноцінного посла зі США від травня 2019 року. Нині обов'язки посла США в Україні виконує Крістіна Квін, цю посаду вона посіла в січні 2020 року. До неї обов'язки тимчасового повіреного США виконував Вільям Тейлор. Попереднім чинним послом США в Україні була Марі Йованович, вона обіймала цю посаду з 2016 року. Йованович була одним із ключових свідків у справі про імпічмент Трампа.
На посаду посла США в Україні, окрім Дейтона, був ще один претендент – виконувач обов'язків помічника держсекретаря із європейських і євразійських справ Філіп Рікер.
Дональд Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру Кіта Дейтона 14 травня. Якщо Дейтона затвердить верхня палата Конгресу, він офіційно стане Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні.
Біографія Кіта Дейтона
Дейтонові 71 рік, має звання генерала-лейтенанта. Отримав ступінь бакалавра гуманітарних наук в Коледжі Вільяма і Мері, ступінь магістра історії – в Кембріджському університеті і ступінь магістра міжнародних відносин – в Університеті Південної Каліфорнії.
Більше половини свого життя, а це 41 рік, Дейтон віддав війську. Ще у 21 рік Дейтон почав службу у артилерійських військах, командував різними підрозділами, а потім перейшов на роботу в розвідку Міноборони Сполучених Штатів.
Пройшов війну в Іраці, зокрема був директором Групи з вивчення Іраку для операції "Іракська свобода", очолював Управління стратегії.
Кіт Дейтон має стрімку армійську кар'єру / Фото з вікіпедії
Дейтон пройшов навчання на курсі офіцерів-країнознавців в Інституті з вивчення Радянського Союзу Сухопутних військ США.
Кіт Дейтон працював аташе з питань оборони у посольстві США в Росії.
Дейтон вийшов у відставку 2010 року. Наразі він є директором Європейського центру з вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршалла у Німеччині. З 2018-го Дейтон є стратегічним радником Міністерства оборони України від Пентагону.
Крім англійської, володіє російською та німецькою мовами.