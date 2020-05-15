Кіт Дейтон може стати послом США в Україні: робота у Росії та інші факти про нього

В Україні найближчим часом з'явиться новий посол США: ним скоріш за все стане Кіт Дейтон. Надзвичайного і Уповноваженого посла з Америки в Україну не призначали більше року. Що відомо про майбутнього посла Дейтона і його роботу в Росії?

24 канал зібрав біографічні дані та основні відомості із життя Кіта Дейтона. Серед найцікавішого – це понад пів життя, проведені на роботі у війську і посада у посольстві США в Росії.

Напередодні Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру Дейтона як майбутнього посла США в Україні

Призначення посла США

Офіційно Україна не має повноцінного посла зі США від травня 2019 року. Нині обов'язки посла США в Україні виконує Крістіна Квін, цю посаду вона посіла в січні 2020 року. До неї обов'язки тимчасового повіреного США виконував Вільям Тейлор. Попереднім чинним послом США в Україні була Марі Йованович, вона обіймала цю посаду з 2016 року. Йованович була одним із ключових свідків у справі про імпічмент Трампа.

На посаду посла США в Україні, окрім Дейтона, був ще один претендент – виконувач обов'язків помічника держсекретаря із європейських і євразійських справ Філіп Рікер.

Дональд Трамп вніс на розгляд Сенату кандидатуру Кіта Дейтона 14 травня. Якщо Дейтона затвердить верхня палата Конгресу, він офіційно стане Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні.

Біографія Кіта Дейтона

Дейтонові 71 рік, має звання генерала-лейтенанта. Отримав ступінь бакалавра гуманітарних наук в Коледжі Вільяма і Мері, ступінь магістра історії – в Кембріджському університеті і ступінь магістра міжнародних відносин – в Університеті Південної Каліфорнії.

Більше половини свого життя, а це 41 рік, Дейтон віддав війську. Ще у 21 рік Дейтон почав службу у артилерійських військах, командував різними підрозділами, а потім перейшов на роботу в розвідку Міноборони Сполучених Штатів.

Пройшов війну в Іраці, зокрема був директором Групи з вивчення Іраку для операції "Іракська свобода", очолював Управління стратегії.



Кіт Дейтон має стрімку армійську кар'єру / Фото з вікіпедії

Дейтон пройшов навчання на курсі офіцерів-країнознавців в Інституті з вивчення Радянського Союзу Сухопутних військ США.

Кіт Дейтон працював аташе з питань оборони у посольстві США в Росії.

Дейтон вийшов у відставку 2010 року. Наразі він є директором Європейського центру з вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршалла у Німеччині. З 2018-го Дейтон є стратегічним радником Міністерства оборони України від Пентагону.

Крім англійської, володіє російською та німецькою мовами.