Кит Дейтон может стать послом США в Украине: работа в России и другие факты о нем

В Украине в ближайшее время появится новый посол США: им может стать Кит Дейтон. Чрезвычайного и Уполномоченного посла из Америки в Украину не назначали больше года. Что известно о будущем после Дейтоне и его работе в России?

24 канал собрал биографические данные и основные сведения из жизни Кита Дейтона. Среди самого интересного – это больше половины жизни, проведенные на работе в армии, и должность в посольстве США в России.

Накануне Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Дейтона как будущего посла США в Украине

Назначение посла США

Официально Украина не имеет полноценного посла из США с мая 2019 года. Сейчас обязанности посла США в Украине исполняет Кристина Квин, эту должность она заняла в январе 2020 года. До нее обязанности временного поверенного США исполнял Уильям Тейлор. Предыдущим действующим послом США в Украине была Мари Йованович, она занимала эту должность с 2016 года. Йованович была одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте Трампа.

На должность посла США в Украине, кроме Дейтона, был еще один претендент – исполняющий обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филип Рикер.

Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Кита Дейтона 14 мая. Если Дейтона утвердит верхняя палата Конгресса, он официально станет Чрезвычайным и Полномочным послом США в Украине.

Биография Кита Дейтона

Дейтону 71 год, имеет звание генерала-лейтенанта. Получил степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Уильяма и Мэри, степень магистра истории в Кембриджском университете и степень магистра международных отношений в Университете Южной Калифорнии.

Больше половины своей жизни, а это 41 год, Дейтон отдал войску. Еще в 21 год Дейтон начал службу в артиллерийских войсках, командовал различными подразделениями, а затем перешел на работу в разведку Минобороны Соединенных Штатов.

Прошел войну в Ираке, в частности был директором Группы по изучению Ирака для операции "Иракская свобода", возглавлял Управление стратегии.



У Кита Дейтона стремительная армейская карьера / Фото из википедии

Дейтон прошел обучение на курсе офицеров-страноведов в Институте по изучению Советского Союза Сухопутных войск США.

Кит Дейтон работал атташе по вопросам обороны в посольстве США в России.

Дейтон ушел в отставку в 2010 году. Сейчас он является директором Европейского центра по изучению вопросов безопасности имени Джорджа Маршалла в Германии. С 2018-го Дейтон является стратегическим советником Министерства обороны Украины от Пентагона.

Кроме английского, владеет русским и немецким языками.