Соответствующее заявление политик сделала в эфире телевидения. Пекресс баллотируется в президенты Франции от "республиканцев".
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Пекресс заговорила на русском языке
Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой,
– сказала она по-русски.
После этого она повторила свои слова уже на французском языке.
Напомним, Пекресс является кандидатом в президенты Франции. Выборы главы государства там пройдут в апреле 2022 года.
Обращение Пекресс к россиянам на русском языке: смотрите видео
Валери Пекресс: что о ней известно
Источник: Википедия
- Пекресс работала советницей бывшего президента Франции Жака Ширака. Она возглавляла французское Министерство образования и науки при Николя Саркози. Кроме того, политик занимала пост министра бюджета и государственных счетов в правительстве экс-премьер-министра Франсуа Фийона.
- С 2015 года Пекресс является президентом совета региона Иль-де-Франс от партии "республиканцев".