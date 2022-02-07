Соответствующее заявление политик сделала в эфире телевидения. Пекресс баллотируется в президенты Франции от "республиканцев".

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Пекресс заговорила на русском языке

Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой,

– сказала она по-русски.

После этого она повторила свои слова уже на французском языке.

Напомним, Пекресс является кандидатом в президенты Франции. Выборы главы государства там пройдут в апреле 2022 года.

Обращение Пекресс к россиянам на русском языке: смотрите видео

Валери Пекресс: что о ней известно

Источник: Википедия

Пекресс работала советницей бывшего президента Франции Жака Ширака. Она возглавляла французское Министерство образования и науки при Николя Саркози. Кроме того, политик занимала пост министра бюджета и государственных счетов в правительстве экс-премьер-министра Франсуа Фийона.

С 2015 года Пекресс является президентом совета региона Иль-де-Франс от партии "республиканцев".

Обратите внимание! Действующий президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе приедет в Россию с рабочим визитом. Политик заявляет, что намерен отговорить президента России Владимира Путина от вторжения в Украину.