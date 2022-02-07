Відповідну заяву політикиня зробила в ефірі телебачення. Пекресс балотується у президенти Франції від "Республіканців".

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Пекресс заговорила російською мовою

Я хочу сказати гордому російському народу, що ми маємо разом будувати мир у Європі. Почати війну з Україною було б жахливою помилкою,

– сказала вона російською.

Після цього вона повторила свої слова вже французькою мовою.

Нагадаємо, Пекресс є кандидаткою у президенти Франції. Вибори глави держави там пройдуть у квітні 2022 року.

Звернення Пекресс до росіян російською мовою: дивіться відео

Валері Пекресс: що про неї відомо

Джерело: Вікіпедія

Пекресс працювала радницею колишнього президента Франції Жака Ширака. Вона очолювала французьке Міністерство освіти й науки за Ніколя Саркозі. Крім того, політикиня обіймала посаду міністерки бюджету та державних рахунків в уряді експрем'єр-міністра Франсуа Фійона.

Від 2015 року Пекресс є президенткою ради регіону Іль-де-Франс від партії "Республіканці".

Зверніть увагу! Чинний президент Франції Еммануель Макрон цього тижня приїде до Росії із робочим візитом. Політик заявляє, що має намір відмовити президента Росії Володимира Путіна від вторгнення в Україну.