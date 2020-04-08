Кандидат на пост министра энергетики лоббировала запрет строить домашние СЭС

Экс-руководитель директората энергетических рынков Министерства энергетики Ольга Буславец ранее лоббировала запрет на строительство домашних солнечных электростанций. Сейчас она – единственная кандидатка на пост главы этого Министерства.

В апреле 2019 года Верховная Рада подготовила законопроект о "зеленом" тарифе на электроэнергию из альтернативных источников. Минэнергетики тогда подготовило собственные правки, куда "впихнули" и запрет на установление домашних СЭС на земле.

Важно Рада не назначила министром энергетики Ольгу Буславец

Ольга Буславец заявляла, будто они "оказывают давление" на качество работы энергосети. Кроме того, она разослала письма в облэнерго, в которых просила подтверждения того, что малые СЭС плохо влияют на работу энергосети.

Активисты утверждают, что она пытается получить не ответ на вопрос, а те данные, которые оправдают такой запрет. Впоследствии законопроект вместе со скандальной правкой был принят Радой и подписан президентом Петром Порошенко.

Биография Ольги Буславец

Ольга Буславец Окончила Донецкий национальный технический университет.

Карьера

С 11 апреля 2005 года Буславец начала работать в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины в должности генерального директора Директората энергетических рынков. Эту должность она занимала до 10 февраля 2020 года.

Она также была членом наблюдательного совета "Укргидроэнерго".



Ольга Буславец не получила должность министра энергетики / Фото: Facebook

Семья

Ольга Буславец замужем за Александром Буславцем. Человек владеет корпоративными правами ООО "КБМ", которое занимается дестрибьюцией торгового и фискального оборудования в Украине.

Декларация

В декларации за 2019 год Ольга Буславец отметила, что владеет квартирой в Киеве на 78 квадратных метров и гаражом на 32 квадрата. Ее муж задекларировал два жилых дома и три земельных участка.

В семье Буславець два автомобиля: Nisan X-Trail 2018 года выпуска, которым владеет жена, а также Volkswagen Passat 1992 года, который оформлен на мужа.

По основному месту работы Ольга Буславец получила 906 тысяч гривен зарплаты. Ее муж, Александр Буславец, получил от занятия предпринимательской деятельностью 980 тысяч гривен. Также он задекларировал пенсию за 2019 год в размере 52 тысячи 872 гривны.