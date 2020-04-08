Кандидатка на пост міністра енергетики лобіювала заборону будувати домашні СЕС

Екскерівниця директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики Ольга Буславець раніше лобіювала заборону на бідівництво домашніх сонячних електростанцій. Наразі вона – єдина кандидатка на пост очільниці цього Міністерства.

У квітні 2019 року Верховна Рада підготувала законопроєкт про "зелений" тариф на електроенергію з альтернативних джерел. Мінерегетики тоді підготував власні правки, куди "впихнули" і заборону на встановлення домашніх СЕС на землі.

Важливо Рада не призначила міністром енергетики Ольгу Буславець

Ольга Буславець заявляла, буцімто вони "чинять тиск" на якість роботи енергомережі. Крім того, вона розіслала листа в обленерго, в якому просила підтвердження того, що малі СЕС погано впливають на роботу енергомережі.

Активісти стверджують, що вона намагається отримати не відповідь на питання, а ті дані, які виправдають таку заборону. Згодом законопроєкт разом зі скандальною правкою був схвалений Радою і підписаний президентом Петром Порошенком.

Звернення Буславець до керівників обленерго щодо СЕС: документ

Біографія Ольги Буславець

Ольга Буславець закінчила Донецький національний технічний університет.

Кар’єра

З 11 квітня 2005 року Буславець почала працювати в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України на посаді генерального директора Директорату енергетичних ринків. Цю посаду вона обіймала до 10 лютого 2020 року.

Вона також була членом наглядової ради "Укргідроенерго".



Ольга Буславець не отримала посаду міністра енергетики / Фото: Facebook

Родина

Ольга Буславець одружена з Олександром Буславцем. Чоловік володіє корпоративними правами ТОВ "КБМ", яке займається дестрибюцією торгового та фіскального обладнання в Україні.

Декларація

У декларації за 2019 рік Ольга Буславець зазначила, що володіє квартирою в Києві на 78 квадратних метрів і гаражем на 32 квадрати. Її чоловік задекларував два житлових будинки та три земельні ділянки.

У сім’ї Буславець два автомобілі: Nisan X-Trail 2018 року випуску, яким володіє дружина, а також Volkswagen Passat 1992 року, який оформлений на чоловіка.

За основним місцем роботи Ольга Буславець отримала 906 тисяч гривень зарплати. Її чоловік, Олександр Буславець, отримав від заняття підприємницькою діяльністю 980 тисяч гривень. Також він задекларував пенсію за 2019 рік в розмірі 52 тисячі 872 гривні.