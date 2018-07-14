Каникулы превыше всего: с какими "долгами" нардепы ушли отдыхать

Десять реформаторских законов – именно столько приняли народные избранники в течение последней восьмой сессии работы парламента. В частности, приватизация госимущества, нацбезопасность, либерализация валютного рынка, и главное – закон о Высшем антикоррупционном суде. Но все же на каникулы ушли с долгами.

Народные депутаты не успели проголосовать за избирательную реформу. Еще в ноябре парламент, на удивление, собрал ровно 226 голосов на первое чтение избирательного кодекса. За две недели подали 4,5 тысячи поправок. Но за две сессии так и не успели принять в целом.

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Законопроект предлагает изменить старую избирательную систему, созданную под Виктора Януковича. А именно – отменить мажоритарку, заменив ее открытыми списками с региональными округами. То есть каждый украинец сможет голосовать не просто за партию, которая продает топ-номера в своем списке, а отдельно за каждого кандидата, и таким образом самостоятельно формировать список партии.

Не смогли нардепы договориться и об обновлении Центральной избирательной комиссии. Ведь у 13-ти членов истек срок пребывания на должности еще четыре года назад. А на главу ЦИК Михаила Охендовского – открыли уголовное производство.

Представление на новых кандидатов Президент Украины внес в начале года. Но на 13 свободных мест предложил 14 кандидатов. Еще и в перечне не было представителя от "Оппозиционного блока". Поэтому во время сигнального голосования не смогли поладить даже фракции коалиции – БПП и "Народный фронт".

Председатель БПП Артур Герасимов

Нарфронтовцы категорически отказались голосовать, потому что представление не соответствует резолюции ПАСЕ. А там черным по белому написано, что в обновленном составе Центризбиркома должны быть представлены все фракции украинского парламента, а кандидатов должно быть не больше 13-ти по количеству свободных должностей.

До последнего "Блок Петра Порошенко" пытался протащить голосование. Даже отказались от одного из своих кандидатов – Ольги Лотюк. Тоже самое предложили сделать и "Народному фронту", чтобы оставить одно свободное место для "Оппоблока", который сможет подать свою кандидатуру позже. Впрочем, отозвать "лишних" кандидатов может только Президент Украины. А Петр Порошенко в то время находился на саммите НАТО в Брюсселе.

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А еще нардепы не сделали первый шаг к снятию с себя депутатской неприкосновенности. На предыдущей сессии они внесли законопроект на повестку дня. И отправили в Конституционный суд. И в июне получили заключение – законопроект не противоречит Конституции. Но в профильном комитете в последний момент решили перенести его рассмотрение на сентябрь. А тогда будет только первое чтение. Потому что еще через одну сессию, а это не раньше весны 2019-го, нардепы будут голосовать за законопроект в целом. И тогда должны собрать конституционное большинство – 300 голосов.

Также парламент не позволил НАБУ самостоятельно заниматься прослушкой во время расследований. Законопроект просто не поставили на рассмотрение. Ведь сейчас главный антикоррупционный орган страны должен просить разрешения у Специализированной антикоррупционной прокуратуры (а как известно, конфликт между Сытником и Холодницким продолжается) или Службы безопасности Украины. Облегчить работу Антикоррупционного бюро решили после заявления Генпрокурора Юрия Луценко, что НАБУ незаконно прослушивает 140 чиновников.

Поэтому все эти законопроекты нардепы отложили на начало следующей сессии, которая начнется в сентябре.