Лещенко рассказал, сколько хочет заработать Ахметов на украинцах с помощью"зеленой" энергетики"
На прошлой сессионной неделе в парламенте запланировали спецоперацию, цинизм которой поражает. В закон об алиментах для детей при рассмотрении во втором чтении попала правка о налоговой льготе на импорт энергетического оборудования. Автором поправки выступил один из депутатов "Народного фронта", которого давно подозревали в лояльности к олигарху.
Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.
Читайте также: Это насмешка, а не наказание, – Лещенко о приговоре для Холодницкого
По его словам, регламент Верховной Рады напрямую запрещает включать во второе чтение поправки, которые не касаются предмета ведения закона. Но для Ахметова и его партнеров с Банковой закон не писан, если на горизонте маячат очередные сотни миллионов денег.
Лещенко уверяет, что поправку об энергетическомоборудовании специально для Ахметова включила глава налогового комитета Нина Южанина – прямая креатура Петра Порошенко, бывшая сотрудница его телеканала и аудитор бизнеса президента до избрания в парламент этого созыва. Без доброй воли Банковой она никогда бы не пошла на откровенную аферу.
А теперь разгадка. Налоговая льгота должна начаться летом этого года и закрыться в конце 2019 года. Как оказалось, на этот период Ахметов планировал построить свой солнечный бизнес. Другими словами – налоговая льгота на оборудование для солнечной энергетики была заточена исключительно под Ахметова. И именно когда ДТЭК планировал остановить инвестиции в солнечную энергетику, тогда и должно было прекратиться действие льготы, – отметил нардеп.
Как рассказал депутат, агентство Fitch в свежем рейтинге "зеленого" бизнеса компании Ахметова ДТЭК указала, что до конца 2019 года олигарх планирует построить 740 Мегаватт мощностей на "зеленом" тарифе. Они даже указали конкретные суммы за конкретные годы – свыше 400 миллионов евро в 2018 году и почти 300 миллионов евро в 2019 году. А после того, когда льготы прекращали бы свое действие, лишь 1 миллион евро в последующие годы.
Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 13 июля 2018
Выбор редакции
-
Сестра Олега Сенцова призвала бойкотировать некоторые украинские СМИ13 июля, 23:50
-
Порошенко договорился с венгерским премьером о продолжении диалога насчет закона об образовании13 июля, 22:38
-
Авиаперевозчик Bravo в очередной раз отличился: украинские туристы снова застряли в аэропорту13 июля, 21:55