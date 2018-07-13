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Лещенко рассказал, сколько хочет заработать Ахметов на украинцах с помощью"зеленой" энергетики"

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Ринат Ахметов
Ринат Ахметов / politeka.net

На прошлой сессионной неделе в парламенте запланировали спецоперацию, цинизм которой поражает. В закон об алиментах для детей при рассмотрении во втором чтении попала правка о налоговой льготе на импорт энергетического оборудования. Автором поправки выступил один из депутатов "Народного фронта", которого давно подозревали в лояльности к олигарху.

Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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По его словам, регламент Верховной Рады напрямую запрещает включать во второе чтение поправки, которые не касаются предмета ведения закона. Но для Ахметова и его партнеров с Банковой закон не писан, если на горизонте маячат очередные сотни миллионов денег.

Лещенко уверяет, что поправку об энергетическомоборудовании специально для Ахметова включила глава налогового комитета Нина Южанина – прямая креатура Петра Порошенко, бывшая сотрудница его телеканала и аудитор бизнеса президента до избрания в парламент этого созыва. Без доброй воли Банковой она никогда бы не пошла на откровенную аферу.

А теперь разгадка. Налоговая льгота должна начаться летом этого года и закрыться в конце 2019 года. Как оказалось, на этот период Ахметов планировал построить свой солнечный бизнес. Другими словами – налоговая льгота на оборудование для солнечной энергетики была заточена исключительно под Ахметова. И именно когда ДТЭК планировал остановить инвестиции в солнечную энергетику, тогда и должно было прекратиться действие льготы, – отметил нардеп.

Как рассказал депутат, агентство Fitch в свежем рейтинге "зеленого" бизнеса компании Ахметова ДТЭК указала, что до конца 2019 года олигарх планирует построить 740 Мегаватт мощностей на "зеленом" тарифе. Они даже указали конкретные суммы за конкретные годы – свыше 400 миллионов евро в 2018 году и почти 300 миллионов евро в 2019 году. А после того, когда льготы прекращали бы свое действие, лишь 1 миллион евро в последующие годы.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 13 июля 2018

Теги: Новости Украины Верховная Рада Видеоблоги Законопроект Солнечная энергетика Сергей Лещенко Коррупция Ринат Ахметов
Источник: 24 канал
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